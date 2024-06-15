【ジャンク品】Newニンテンドー2DS LL ポケモンウルトラサン

#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo2DS#Nintendo_2DS#3DS◆即購入、翌日発送可能◆送料無料◆２４時間以内のスピード発送◆匿名配送可なので安心取引◆ブランドニンテンドー、任天堂◆商品説明Newニンテンドー2DSLLとポケモンウルトラサンのセットです。◆カラーブラック✖️ライム◆表記サイズ・実寸※多少の誤差はご了承ください。◆素材◆状態2DSは電源つきますが、すぐに消えてしまいます。その為、データは初期化できていません。また、ポケモンの方もDSが動かないのでデータ確認できません。任天堂に連絡すれば対応してくださるかもしれません。状態理解のある方ご購入お願いいたします。◆購入元出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。◆発送らくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便



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