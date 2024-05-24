

【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune



【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune 【希少】PEAVEY AT-200 ピーヴィー エレキギター Auto-tune

《出品物》PEAVEYAT-200ピーヴィーエレキギターAuto-TuneforGuitar付属品：別売ソフトケース付、六角レンチ定価：約50,000円《状態》弦交換、フレット・指板クリーニング済み。ほとんど使用感がなく、フレットの減りなどもまったく感じません。1番大きな傷でも、お写真10枚目の小さなものかと思います。機能としてはyoutubeで石橋楽器の動画がありますので検索窓にて「PEAVEYAT-200」と検索ください。特筆すべき点は下記となります。・通常のアンプ出力はガリなどもなく良好ですが、オートチューンモードにすると途端に5弦の音を拾いにくくなります（Auto-tuneボタンは機能しています）。・Auto-tuneモードを使わなければ使用感のない普通のエレキギターといった感じですので、ボディタイプが気に入っている、または電装系に強く少しの手直しが可能な方におすすめです。《商品詳細（一部引用）》ボディ材質バスウッドネック材質メイプル指板材質ローズウッドフレット数24フレット、25.5インチスケールピックアップレイアウトハムバッカー×2コントロール1ボリューム、1トーン、3WAYスイッチ、オートチューンスイッチ特徴・備考Antares社のAuto-TuneforGuitarを搭載。ボタン一押しで完璧なチューニングとピッチでの演奏が可能《その他》・状態評価は主観のため、お写真ご参照のうえUsedにご理解頂ける方のご購入でお願い致します。・モニター環境などによって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。・気になる部分がございましたら、お問合せ願います。・梱包などは丁寧に行いますが、コンパクトにしたうえで適宜調整して発送方法を選択させて頂きます。・梱包資材にダンボールを用いる場合、基本的にはリサイクルを使用させて頂きます。・ペットや喫煙者はおりません。その他ご質問などございましたらお問合せください。