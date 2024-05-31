杉本澄男　お面　個展出品作

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商品詳細
松坂屋外商部経由で購入しました。購入価格60万円でした。額に欠けがあります。汚れや傷もあります。サイズは￼絵 縦40センチ横31センチ額 縦66センチ横58センチです。若干の誤差はご了承ください。お値段の交渉あればご相談ください。宜しくお願い致します。
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