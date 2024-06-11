ps5 本体　(CFI-1200A01) クライシス　コア付き

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商品詳細
ご覧いただきまして誠に有難うございます。 PlayStation5(CFI-1200A01)通常版今年の5月に60,470円で新品で購入しました。クライシス コアをプレイしただけですので、使用時間は20時間程で美品です。仕事が忙しくゲームをやる時間がないので出品致します。
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http://narcologia.ru/goods/assessor950403.html
http://narcologia.ru/goods/peroration312215.html
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