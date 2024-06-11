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ps5 本体　(CFI-1200A01) クライシス　コア付き
商品番号 D40340540515
商品名

ps5 本体　(CFI-1200A01) クライシス　コア付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして誠に有難うございます。　PlayStation5(CFI-1200A01)通常版今年の5月に60,470円で新品で購入しました。クライシス　コアをプレイしただけですので、使用時間は20時間程で美品です。仕事が忙しくゲームをやる時間がないので出品致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate587277.html
http://narcologia.ru/goods/assessor950403.html
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