アパシー 鳴神学園七不思議 限定版 ＆ 鳴神学園生徒名簿

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商品詳細
限定版と鳴神学園生徒名簿のセットです。バラ売りはしません。限定版の特典は全てひと通り視聴しています。ソフトやケース、主な特典に目立った傷や汚れはありません。攻略本は確認しつつプレイしたので薄いスレや傷などがあり、使用感があるため、商品の状態として『やや傷や汚れあり』としています。生徒名簿は未開封で攻略本ダウンロードカードも使用していません。内容・ゲームソフト・攻略本兼設定資料集・オリジナルサウンドトラック・書き下ろしドラマCD・書き下ろし小説・鳴神学園生徒名簿・ドラマCD台本・攻略本ダウロードカード【Switch】アパシー鳴神学園七不思議[限定版]ブランド：メビウス（ゲーム）パッケージ種類：限定版プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応TVモードプレイ人数：1.0人テーブルモードプレイ人数：1.0人携帯モードプレイ人数：1.0人定価:￥14980#ゲーム#アドベンチャー#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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