美品BUCK-TICKバクチクCD 『ROMANCE』『十三階は月光』セット

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商品詳細
バクチクBUCK-TICKのCDシングル＆アルバムセット。2005年3月2日発売CDシングル『ROMANCE』2005年4月6日発売CDアルバム『十三階は月光』※初回生産限定盤ディスク盤面も傷一つなく綺麗な状態です。コレクターの方に是非。#バクチク#BUCK-TICK#櫻井敦司#今井寿#星野英彦#樋口豊#ヤガミ・トール#BOOWY#ビジュアル系#Ｖ系
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