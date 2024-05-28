竹俣紅 ファースト写真集 本人直筆サイン入り 新品 未使用 未開封 匿名配送

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「夜明け前、紅さす。」元女流棋士として人気を集め、現在はCXアナウンサー。そのルックスの愛らしさでも大注目の竹俣紅さんが、メモリアルとなる最初で最後の写真集をリリース。大人の世界に飛び立つ前の、今しか見られない様々な衣装やシチュエーションに挑戦しています。これから社会人となる彼女の、ありのままのメッセージやプライベートな写真も入った、価値のある一冊です。