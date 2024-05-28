NINTENDO SWITCH LITE任天堂スイッチライト　新品　未開封

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITE2023年7月購入ショップでラッピングしてくれたそのままで、未開封です。写真には、ラッピングのセロハンの模様が映っていますが、ラップを取ると従来のスイッチのデザインの箱となります。誠に申し訳ございませんが沖縄及び離島への発送、及びすり替え防止のため返品交換はご遠慮下さい。宜しくお願いいたします。