「コトラー\u0026ケラーのマーケティング・マネジメント」恩藏直人/フィリップ・コトラー/ケビン・レーン・ケラー丸善出版発行定価:￥8500＋税新品で頂いて結局読みませんでした。自宅のガラス書棚に保管していました。あくまでも中古品となるため、ご理解頂ける方のみ購入をお願いします。同居家族の喫煙者やペットはいません。カバーは付いていますが、カバーの上部に少しだけヨレがあります。破れはないです。マーケティングの世界では有名な書籍です。#恩藏直人#恩藏_直人#フィリップ・コトラー#ケビン・レーン・ケラー#本#産業／商業#マーケティング#コトラー#ケラー



コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版



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