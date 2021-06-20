同級生if・同級生2【SEGASATURN】未開封×2

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同級生if【SEGASATURN】型番T-20102G 新品未開封同級生2【SEGASATURN】型番T-20104G 新品未開封NECインターチャネル(2本共に…)状態の良い未開封品かとは思いますが、25年位前の物なのでシュリンクの擦れや値札の剥がし跡等が見受けられます。ケース割れは無いようです。画像でご確認のうえ、ご検討下さい。※バラ売り不可。即購入可。※プチプチ補強＋防水対策をして発送致します。#同級生#elf#SEGASATURN#セガサターン