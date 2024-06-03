★ おジャ魔女どれみドッカーン！ ★ ビジュアルメモリー 帯付き未使用 旭屋出版

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旭屋出版のアニメ・フィルムブック「おジャ魔女どれみドッカーン！ビジュアル・メモリー」（B5サイズ）の帯付き未使用本です。「楽しいこと、悲しいこと、うれしいこと、いっぱいあったよね。おジャ魔女たちの、ちょっとホロ苦くてステキな想い出をあつめました♪「おジャ魔女どれみドッカーン！」のキャラクター\u0026ストーリーがたくさん!!とってもステキな描き下しピンナップを収録！ほかの本では見られません!!6人のおジャ魔女たちを一挙に大紹介！テレビシリーズ全51話から選りすぐったエピソード写真館！DVDソフトにビデオ、さらにCDやパソコンソフトをフォローしたカタログを掲載!!ファンなら見逃せない設定画を多数収録しました!!（帯より）」バーゲンブックで見つけて知人に譲るつもりでそのままになっていた物です。買ってから出品直前までずっと未使用のまま、暗所で保存されていたのでおおむねキレイな状態ですが、・カバー上部にシワがあります。・バーゲン本を表す(B)のハンコが下部に押されています。（画像を参照ください）神経質な方はご遠慮ください。古いもの（2003年）ですのでご理解いただける方、お願いいたします（状態確認は必ず事前にお願いします）。送料込み、匿名配送（メルカリ便）にてお届けします。◾️ヤマト運輸のネコポス（配達状況が確認できます）でお送りする予定です。郵便受への配達になる事をご納得、ご了承いただいた上でのご購入をお願いいたします。◾️関連ワード春風どれみ千葉千恵巳藤原はづき秋谷智子妹尾あいこ松岡由貴瀬川おんぷ宍戸留美飛鳥ももこ宮原永海巻旗山花ハナちゃん大谷育江マジョリカ永澤菜教ニチアサファンブック魔法少女魔女見習いをさがしておじゃ魔女ドレミチャイドルジュニアアイドルJapaneseanimationCartoonMangaAnime絶版本当時品当時物当時もの当時モノ