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MAXIDENT 店舗特典 トレカ ラキドロ【スンミン】
商品番号 E39724134349
商品名

MAXIDENT 店舗特典 トレカ ラキドロ【スンミン】
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

MAXIDENT店舗特典トレカラキドロ【スンミン】〈商品内容〉・ラキドロイベント第1回・特典トレカ：Seungmin2枚・特典フォト：Seungmin1枚・厚紙補強または硬質ケース＋防水梱包・匿名配送にて発送即購入◎値下げ対応✕、バラ売り✕まとめ買い対応可能中古品となりますので、ご理解のいただける方のご購入をよろしくお願いします。初期傷（スレ等）がある場合がございます。ご了承ください。#straykids#ストレイキッズ#スキズ当方出品一覧における〔straykids〕関連出品#nk25_skzMAXIDENTPOBSOUNDWAVELuckyDraw1stPhotocardSeungminサウンドウェーブサウェラッキードローラキドロ
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