【即購入OK】放射線治療技術標準テキスト

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商品詳細
購入しましたが、使用しておらず棚にしまってありました。なので、書き込み等ございません。ですが、写真三枚目にある通り汚れがあります。しっかりチェックしていますが、素人検品です。状態が異なる時もあります。御容赦下さい。☆状態は良好のみ厳選しておりますが、あくまで中古です。神経質な方お控えくださいませご理解ある方のみ、ご購入お願いします。「放射線治療技術標準テキスト」日本放射線治療専門放射線技師認定機構定価:￥7000#日本放射線治療専門放射線技師認定機構#本#自然／医療・薬学・健康
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