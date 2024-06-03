「新・社会福祉士養成講座」 中央法規出版　社会福祉士　レポート　資料　セット

「新・社会福祉士養成講座」社会福祉士養成講座編集委員会使用しなくなった為、出品いたします。レポートを書くときに使用しましたので鉛筆で線が引いてある箇所があるかもしれませんが、比較的綺麗な状態です。1 人体の構造と機能及び疾病 第3版2 心理学理論と心理的支援 第3版3 社会理論と社会システム 第3版4 現代社会と福祉 第4版5 社会調査の基礎 第3版6 相談援助の基盤と専門職 第3版7 相談援助の理論と方法Ⅰ 第3版8 相談援助の理論と方法Ⅱ 第3版9 地域福祉の理論と方法 第3版10 福祉行財政と福祉計画 第5版11 福祉サービスの組織と経営 第5版12 社会保障 第5版13 高齢者に対する支援と介護保険制度 第5版14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第5版15 児童や家庭に対する支援と児童·家庭福祉制度 第6版16 低所得者に対する支援と生活保護制度 第4版17 保健医療サービス 第5版18 就労支援サービス 第4版19 権利擁護と成年後見制度 第4版20 更生保護制度 第4版21 資料編 第9版相談援助演習 第2版相談援助実習 第2版#社会福祉士養成講座編集委員会#本#社会／社会・福祉#中央法規出版



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