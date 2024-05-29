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商品詳細
pearlBEATINシリーズフロアタムです。口径18インチ深さ16インチフロアタムですが、バスドラムに改造予定でした。18インチは珍しいかと思います。いかがでしょうか？フロアタムレッグは付属しません。ヘッドにガムテープ跡、打痕等があり、カバーリングにもキズ、汚れ等使用感があります。宜しくお願い致します。#ドラムパーツ#送料無料、ドラムセット#ドラムセット種類···ドラム種類···ドラムセット
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オンラインストア販売済み pearlフロアタム18x16BEAT INシリーズ ...
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