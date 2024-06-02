✨希少品・ジャンク品✨Nintendo 64 ピカチュウ ブルー

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荷物整理につき商品の販売をしております他にも多数用意致しますのでぜひウミガメまでご覧くださいフォローして頂けると最新の情報がわかると思いますまた中古品のため神経質な方はご購入の際に１度改めてお考えになられてからお買い求めください↓商品紹介Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウブルーゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ・コントローラー：赤透明・マリオカート64・ポケモンスタジアム２・大乱闘スマッシュブラザーズ・カスタムロボV2・S端子ケーブル↓商品状態「お知らせ：本体について」電源はつきます（ピカチュウのほっぺ付きます）画面に映像は映りませんS端子ケーブル付き本体の破損なのかS端子の破損により画面が付かないのかはわからないためジャンク品として出品します比較的綺麗に使用していたため本体に汚れ等はあまり無いですしかし中央のカバーが外れており紛失しております「お知らせ：カセットについて」画面が映らないためカセットの動作確認できておりません説明書あり/箱は無し#任天堂#Nintendo#Nintendo#Nintendo64#ピカチュウモデル#限定カラー#64#ニンテンドー64