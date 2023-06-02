専用 3枚セット BBM ソフトバンク 松中 バッティンググラブ カード

BBM2007ソフトバンクホークス松中信彦バッティンググラブカードです。達川直筆 松本直筆初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他性別···男



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