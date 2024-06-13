「ライザのアトリエ1・2 限定ダブルパック Switch版」

「ライザのアトリエ1・2限定ダブルパックSwitch版」『ライザのアトリエ』『ライザのアトリエ２』にグッズがセットに！「ライザ」シリーズのシナリオに携わる高橋弥七郎氏による書き下ろしミニ小説やマイクロファイバークロス入り！同梱物内容：1.ライザのアトリエ１・２限定ダブルパックミニ小説「夏待ちの空」2.マイクロファイバークロス匿名配送送料無料即購入大歓迎！！希少品のためお値引き不可でお願い致します。