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三味線 ジャンク品撥、駒付き1本破けあります。経年劣化に伴うシミがあります。本体自体の状態は良いと思いますが、完全なジャンク品とご理解の上ご購入ください。修理前提でご購入いただける方でよろしくお願い致します。家族から引き継いだ物で私自身三味線は未経験のため詳細は分かりかねます。撥の角にも欠けがある物がございます。駒は汚れがあります。ジャンク品との事をご理解頂ける方でよろしくお願い致します。発送は元々使用していたカバーを巻いて発送致しますが、カバーも経年劣化、長期自宅保管に伴う汚れや傷がございます。※配送中の破損等に関しましてはこちらでは対応出来かねますので予めご了承ください。