BANANAFISH Ani-Art 第3弾 アクコ 缶バッジ コンプ 特典付き ...

BANANAFISHアニアートトレーディングAni-Art第3弾缶バッジ【全8種】トレーディングAni-Art第3弾アクリルコースター【全8種】完全未開封各1BOX共にアニメイトのBOX購入特典付き梱包…箱のまま緩衝材2重巻き+水濡れ防止購入後、暗所にて保管しておりました。グッズ整理のため出品致します。あくまで素人管理です。外装の経年劣化等は多少あるかと思いますので神経質な方は購入をお控えください。アッシュ・リンクス奥村英二ショーター・ウォンリー・ユエルン李月龍シン・スウ・リンブランカ#棗のBF商品一覧



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