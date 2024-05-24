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e.mu /JeauL デモテープセット
商品番号 O46141973358
商品名

e.mu /JeauL デモテープセット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDカテゴリーですがカセットテープです。札幌のe.muの東京に出てきた1発目の配布デモテープ『revive』サイン入りとギターのATSUYOSHIがe.muを脱退して、結成したJeauLの1stデモテープ『BecauseIloveyou』のセットになります。e.muのreviveは疾走感があり、カッコよくJeauLはe.muみたいな感じですごくよかったバンドでした。e.mu『revive』1.reviveJeauL『BecauseIloveyou』1.BecauseIloveyou2.A.HVOICE20年以上前のカセットテープですので経年劣化あると思います。音質劣化、ジャケット汚れ等、中古であることを考慮してご購入ください。♯デモテープ
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