新選 名著復刻全集 近代文学館 まとめ売り 川端康成 森鴎外 堀辰雄

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新選 名著復刻全集 近代文学館 15冊セットです。発送は濡れ防止のためまとめてビニール袋にいれてから、段ボールにいれて、ゆうパックまたは宅急便で発送予定です。未使用ですが、保管、経年変化に伴う変色があります。以下、全作品となります。志賀直哉「大津順吉」徳田秋声「あらくれ」山本有三「新篇 路傍の石」樋口一葉「たけくらべ」永井荷風「すみだ川」佐藤春夫「殉情詩集」小川未明「赤い蝋燭と人魚」小林多喜二「蟹工船」川端康成「伊豆の踊子」高村光太郎「道程」三好達治「測量船」森鴎外「雁」有島武郎「生れ出る悩み」萩原朔太郎「青猫」堀辰雄「風立ちぬ」