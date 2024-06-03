ハルカミライ ライブDVD＆CD6枚セット

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商品詳細
上段左からsymbol2,THEBANDSTAR,光インザファミリー下段左からドーナツ船、ニューマニア、ヨーローホー※全て帯付きsymbol2にはステッカーが付いてます！ライブDVDが付いているものはお写真でご確認くださいませ。幕張限定のヨーローホーは1曲収録です。⚠︎表面にいくつか傷はございますが、CD自体の再生不良等はございません。⚠︎初回限定盤THENINTHAPOLLOバラ売り不可×即購入可◎なにかご不明点などございましたら、お気軽にコメントしてください(¨̮)
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