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ハルカミライ ライブDVD＆CD6枚セット
商品番号 F71595587709
商品名

ハルカミライ ライブDVD＆CD6枚セット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上段左からsymbol2,THEBANDSTAR,光インザファミリー下段左からドーナツ船、ニューマニア、ヨーローホー※全て帯付きsymbol2にはステッカーが付いてます！ライブDVDが付いているものはお写真でご確認くださいませ。幕張限定のヨーローホーは1曲収録です。⚠︎表面にいくつか傷はございますが、CD自体の再生不良等はございません。⚠︎初回限定盤THENINTHAPOLLOバラ売り不可×即購入可◎なにかご不明点などございましたら、お気軽にコメントしてください(¨̮)
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