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- Ｆ８９０ 掛軸 表千家 堀内宗完 兼中斎 『清風萬里秋』 木箱 『真作』 一行書
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商品詳細
総丈 約 185cm×31cm本紙 約 108cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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