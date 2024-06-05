Ｆ８９０　掛軸　表千家　堀内宗完　兼中斎　『清風萬里秋』　木箱　『真作』　一行書

総丈 約 185cm×31cm本紙 約 108cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



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