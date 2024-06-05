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Ｆ８９０　掛軸　表千家　堀内宗完　兼中斎　『清風萬里秋』　木箱　『真作』　一行書
商品番号 D70216351099
商品名

Ｆ８９０　掛軸　表千家　堀内宗完　兼中斎　『清風萬里秋』　木箱　『真作』　一行書
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　185cm×31cm本紙　約　108cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perforce523665.html
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