SEGA メガドライブ 本体

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SEGAメガドライブ本体です。・メガドライブ本体・ACアダプター・AVケーブル・メガドライブ純正コントローラー（不動品）・メガドライブ別売コントローラー古いものなので経年や使用に伴う劣化、傷等は見られます。メガドライブ純正コントローラーはボタンが反応しません（修理可能かどうかは分かりません）ゲームプレイは付属の別売コントローラーを使用して下さい。何本かのソフトで軽くプレイし動作確認を行いましたが、古い機械なので全ての機能が正常に動作する保証はできません。写真8で使用しているソフトは付きません。一応清掃は行っておりますが取り切れていないホコリ等はあります。中古のお品にご理解いただける方からのご購入をお願いいたします。