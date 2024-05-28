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エレキギター 木目 ギターケース スタンド付属
商品番号 G86826814946
商品名

エレキギター 木目 ギターケース スタンド付属
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレキギターです。ブルーで木目柄です弦もブルーにしてあります。
http://narcologia.ru/goods/septet978419.html
http://narcologia.ru/goods/kindness312605.html
http://narcologia.ru/goods/waveform708217.html
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