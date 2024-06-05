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伴侶動物の処方ガイド
商品番号 P60845682964
商品名

伴侶動物の処方ガイド
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,080 円
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商品詳細

伴侶動物の処方ガイドくすりの疑問•困ったを解決します監修馬場健司定価:13,000円愛玩動物看護師国家試験対策で購入しました。マーカーなど書き込みはありません。表紙には細かい傷がありますが、目立つ傷はありません。自宅保管していました。ご了承いただける方、よろしくお願いいたします。引越し準備中のため、10月いっぱいで出品公開停止いたします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild385152.html
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