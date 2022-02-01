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商品詳細
［角川文庫］石原慎太郎「亀裂」「亀裂」石原慎太郎角川文庫定価:150円昭和35年11月15日【初版発行】昭和38年12月30日（八版発行）古い本です。経年のヤケはありますが、読むには問題ありません。稀少な本のようです。中古品、自宅保管、素人検品の商品です。見落としがあるかもしれません。ご理解のある方お願いします。#石原慎太郎#石原_慎太郎#本#本#日本文学／小説・物語
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