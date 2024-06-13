COMPLEX Best Collection

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1991/09発売ドレミ楽譜出版社ISBN4-8108-3714-9CコードC0073B5判／ページ数242p私は楽器が一切できないので、写真集として購入しました。表裏表紙がとても汚れています。喫煙をしていた時代のお品です。汚れ、喫煙臭があることをご留意いただきますようお願い致します。３枚目の画像は加工してある状態で、実際は問題ないと思います。防水対策を施し、ネコポスで発送させていただこうと思います。コメントでの対応は時間的に逐一致しかねます。お取り置き、お値下げ等のご要望はご容赦下さい。申し訳ありませんが掲載された内容でご検討いただければと思います。