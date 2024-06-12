CECH-4300C

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-4300Ccolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYソフトとセットで売ってます。動作確認済みです！箱なし。中古品の為気にならない方はご購入お願いします。
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