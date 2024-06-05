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【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
商品番号 A43482905879
商品名

【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレステ4本体と電源ケーブルのみです。クリーニング、初期化済で正常に動作いたします。PCで配信されないゲームをするために使用していたので頻度は低めです。セットアップ時のみ純正コントローラーがないと操作が出来ない仕様だった記憶がありますが、そこはお調べ下さい。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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