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商品詳細
プレステ4本体と電源ケーブルのみです。クリーニング、初期化済で正常に動作いたします。PCで配信されないゲームをするために使用していたので頻度は低めです。セットアップ時のみ純正コントローラーがないと操作が出来ない仕様だった記憶がありますが、そこはお調べ下さい。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
http://narcologia.ru/goods/symmetric698045.html
http://narcologia.ru/goods/peroration291915.html
http://narcologia.ru/goods/tenet569463.html
【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
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【本体のみ】プレイステーション4 500GB CUH-2000A
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