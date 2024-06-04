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ニンテンドー64 本体 ソフト10本
商品番号 I51672214403
商品名

ニンテンドー64 本体 ソフト10本
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。任天堂ニンテンドー64本体とソフト（どうぶつの森）、（ポケモンスタジアム）、（ポケモンスタジアム2）、（ピカチュウげんきでちゅう）、（ゼルダの伝説　時のオカリナ）、（スーパーマリオ64振動パック対応バージョン）、（マリオカート64）、（マリオパーティ2）、（大乱闘スマッシュブラザーズ）、（ヨッシーストーリー）10本です。中古品ですが、経年による細かな擦り傷等ありますが、また詳細動作未確認のため、ジャンク品としてのご理解がある方のみご購入下さい。写真をよくご確認の上ご検討をよろしくお願いいたします。現状品でのお渡しになります。
http://narcologia.ru/goods/Addict816118.html
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