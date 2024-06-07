坂岡真　文庫まとめ　時代小説　全43冊

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セット販売になります。バラ売り不可。値下げ交渉には対応しませんので、ご了承ください。保管に伴うスレや焼け、いたみ折れ、等の経年劣化を御理解ある方ご購入宜しくお願いします。鬼役シリーズは8巻が欠品です。10,14,19は背表紙に折れがあります28は背表紙に黒い点々がありますあくまでも一度人手に渡ったお品物ということをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。以下タイトルです。間違えているものもあるかもしれませんが写真が正です。鬼役シリーズ 1〜7,9〜30+外伝ひなしげ雨竜剣 1〜4あっぱれ毬谷慎十郎 1,2火盗改しノ字組 1,2,4帳尻屋仕置 1死ぬがよく候 1,3はぐれ又兵衛例繰控 1