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電子治療大事典　電子治療の全てがわかる　電気で元気
商品番号 K97296407031
商品名

電子治療大事典　電子治療の全てがわかる　電気で元気
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)その他にも出品しております。よろしければ以下からご覧ください♡#HimawariN_雑貨■■商品名■■電子治療大事典　電子治療の全てがわかる　電気で元気■■状態■■・本体に、破れや書き込みなし。・経年劣化よる日焼け感あり。・表紙カバーにスレ、ヨレ、破れあり。あくまで、中古品で感じかたは人それぞれですので、神経質な方のご購入は御遠慮くださいますようお願い致しますm(__)m⏹️⏹️注意事項⏹️⏹️●購入に関する【重要な連絡事項】を、プロフィールに記載しております❗必ずご一読ください‼️#健康医療#健康#医療#医療器具#健康治療#電子治療
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