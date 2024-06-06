xxxHOLiC 胡蝶ノ夢 画集 イラスト集 CLAMP

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xxxHOLiC胡蝶ノ夢CLAMP第1刷１６０点以上にのぼるxxxHOLiCの極彩イラストを完全収録。また『天地明察』の冲方丁、書きおろし掌編小説も収録。本とケースはヤケ・シミ・折れがなく状態良好です。輸送用ダンボールにダメージとセロテープ跡があります。画像8枚目9枚目参照収納に問題はありませんがご了承の上のご検討よろしくお願いします。発送はダンボールも商品として扱い、更に別の梱包材に入れて発送させていただきます。