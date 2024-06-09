海外版　英語版　GBA　バンジョーとカズーイの大冒険　北米版 ゲームボーイ　GB

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商品詳細
ソフトのみです。セーブデータあります。日本のDSliteで動作確認済みです。日本未発売になりますので、英語になります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce148255.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual309246.html
http://narcologia.ru/goods/encourage565672.html
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