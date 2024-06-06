ソナチネ　DVD　北野武 監督作　未開封

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ソナチネ[DVD]新品未開封国内正規品\u003c内容紹介\u003e突如ふりかかる暴力のコントラストが衝撃的な第4回北野監督作品。【ストーリー】村川は、ヤクザ稼業に嫌気が差している北嶋組幹部。そんな男が、親分の依頼で中松組の助っ人として、沖縄に飛んだ。村川を待っていたのは、敵対する阿南組の襲撃。――連れの子分が2人殺られた。「ドンパチでやばいとは聞いていたが、話が違い過ぎる…」また2人、凶弾に倒れた。抜けるような青い空と海、照り付ける太陽の下で殺戮は続く。「ハメられた!」逃げ場を失った村川は、ただひたすら〈死〉に向かって突き進むのだった。【キャスト】ビートたけし/国舞亜矢/渡辺哲/勝村政信/寺島進/大杉漣/逗子とんぼ/矢島健一/南方英二他【スタッフ】監督・脚本・編集:北野武【公開日】1993年6月公開#北野武#ビートたけし