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SFC 聖剣伝説2 スーパーファミコン Secret of Mana
商品番号 K32471109716
商品名

SFC 聖剣伝説2 スーパーファミコン Secret of Mana
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SecretofManaSuperFamicomスクウェアSQUARE1993年にスクウェアから発売されたアクションロールプレイングゲーム。BGMは菊田裕樹が担当。動作未確認です。バックアップ用電池が内蔵しているソフトは、電池が劣化しセーブデータが保存できない可能性もございます。中古品の為、汚れやシミ、日焼けや色あせ等あります。ご了承ください。他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper399409.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial857616.html
http://narcologia.ru/goods/tenet795663.html
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