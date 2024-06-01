SFC 聖剣伝説2 スーパーファミコン Secret of Mana

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商品詳細
SecretofManaSuperFamicomスクウェアSQUARE1993年にスクウェアから発売されたアクションロールプレイングゲーム。BGMは菊田裕樹が担当。動作未確認です。バックアップ用電池が内蔵しているソフトは、電池が劣化しセーブデータが保存できない可能性もございます。中古品の為、汚れやシミ、日焼けや色あせ等あります。ご了承ください。他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。
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