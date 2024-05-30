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RIIZE ソヒ トレカ／ウォルマート Walmart EXCLUSIVE
商品番号 R14765232328
商品名

RIIZE ソヒ トレカ／ウォルマート Walmart EXCLUSIVE
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソヒ（SOHEE소희）トレカ------------------------------RIIZE「GetAGuitar」封入トレカWalmartEXCLUSIVEVer.（裏はオレンジ、英語）スリーブ＋硬質ケース＋防水対策で梱包いたします。CD、ブックレット、ポスター付きも可能です。（ポスター：集合、ソヒRealize、他メンバー）まとめ買いの値下げ○海外製品及び素人保管になりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。--------------✂︎--------------RIIZEライズアメリカ限定US限定フォトカードポカランダムハングルRAMDOMPHOTOCARDPCウォルマートショウタロウウンソクソンチャンウォンビンスンハンソヒアントンsmtownavex
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