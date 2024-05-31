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ps4 コントローラー ソフト
商品番号 W46402653581
商品名

ps4 コントローラー ソフト
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態2020年に購入致しました。今年の1月まで使用して居ましたが、故障など異常などは特にありませんでした。多少の傷はありますがとても目立った傷や汚れはございません。ps5を購入致しましたので、こちらのPS4を出品致します。おまけでファイナルファンタジーとTheLastofUsをお付け致します。箱無しです。ご理解いただける方、ご購入お願いいたします。よろしくお願いします！#PS4#コントローラー#ファイナルファンタジー#ザラストオブアス
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