ユーキャン　子育て心理アドバイザー　通信教育　教材フルセット　テキスト　DVD

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商品詳細
2023年7月に32000円で購入。ユーキャンの子育て心理アドバイザー講座の全教材です。左上と左下のテキストは使用しましたが、書込みはありません。右上と右下は新品・未使用・未開封です。試験は無効なので、あらかじめご了承ください。郵送で課題を提出すると返ってくる添削2回分を付けるので、模擬試験としてご活用ください。※個人情報に関わるページなどは除外※第3回課題は試験で添削がないため回答なしucanユーキャン通信教育子育て心理アドバイザー講座保育子育て育児育児書育児本保育士乳児幼児乳幼児赤ちゃんベビー初マタマタニティ保育園幼稚園小学校出産準備プレママリスキリングインプット資格独学
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