SOPHIA 未来大人宣言 日本武道館 2013 DVD

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《10/22迄のお値下げになります！》WeareSOPHIANSTOUR2013未来大人宣言FINAL2013年8月12日日本武道館大切に保管していた為、状態は綺麗かと思いますが個々によって感じ方が違うかと思いますので画像にてご確認ご判断をお願い致します。防水対策をしてプチプチに包んで発送致します。used商品・長期自宅保管をご理解ご了承いただける方のみ購入をお願い致します。