最終価格　貴重　昭和52年　熊本総合時刻表

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昭和52年、1977年熊本県内バス、鉄道、航路など全線収録状態や詳細など写真確認して下さい大変貴重な資料だと思います。￼収録バス会社は、産交バス、熊本、熊本電鉄、南国交通、宮崎交通、熊本市営市営、国鉄、西鉄、￼￼￼九州国際観光など、熊本市電も主要停留所のみ1すべて掲載。熊本県を中心とする航路も掲載。鉄道は国鉄、熊本電鉄。熊本電鉄は菊池まで運転されていました。廃止路線も数多くあります。例えば、準急が、産交バス、熊本バス、電鉄バスで見られ、急行も産交バス、電鉄バス。阿蘇山へ行く路線も多岐に渡り、バス全盛期を思い浮かべることができます。現在、紙ベースの時刻表をが少なくなりましたのでその意味でも貴重な資料です。￼￼￼￼￼