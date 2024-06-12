テレビランド　ワンパック4　宇宙鉄人キョーダイン図鑑

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商品詳細
テレビランド ワンパック「宇宙鉄人キョーダイン図鑑」を出品します。表紙はわずかに薄汚れ、裏表紙にうっすらと折れがありますが、色褪せはありません。本文はわずかにイタミ、経年による薄汚れはありますが、切り抜きや書き込みはありません。配送時に痛まないように、透明ビニールで覆い、厳重に梱包いたします。匿名配送のらくらくメルカリ便で送ります。よかったらどうぞ!!特撮レトロ徳間書店テレビランドわんぱっく
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