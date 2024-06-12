THE　BOOM/シングルCD16枚セット

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1君はTVっ子/都市バス 1989.52星のラブレター/なし 1989.93気球に乗って/町の郵便屋 1989.124釣りに行こう/僕がきらいな歌 1990.35逆立ちすれば答えがわかる /中央線 1990.76恐怖の昼休み/恐怖の終電車 1991.57みちづれ/そばにいたい 1991.118月さえも眠る夜/de ja vu 1993.49島唄(オリジナルVer) /100万つぶの涙 1993.610真夏の奇蹟/18時 1993.711からたち野道/そばにいたい /中央線 1993.1012berangkat(ブランカ) /carnaval(カルナヴァル)1994.713帰ろうかな/五分後 1994.1014風になりたい/TOKYO LOVE 1995.315手紙/砂の岬 1995.1216時がたてば/call my name 1996.5★アルバム収録されていない曲もあります。★CD購入時のビニールに収納してるものと、シングルCDサイズのスリーブケースに収納してるものがあります。外側ビニール ケースには擦り傷がありますが、中の本体は綺麗です。★ディスクに再生に影響のあるキズはありません。ほぼキズのないのがほとんどです。★とても大切に保管していましたが、自宅保管ですのでご理解の上ご検討くださいm(__)m★バラ売りは1枚¥600-でお受けします。#宮沢和史#THEBOOM#ザブーム#ブーム