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ボルハルト・ショアー現代有機化学 上 第8版
商品番号 Y10103500107
商品名

ボルハルト・ショアー現代有機化学 上 第8版
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,427 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第8版、上と問題の解き方(章末問題の解答)のセット販売です。上は3枚目のような破れと、4枚目のような書き込みが一部ございます。問題の解き方は書き込み等なく美品です。質問等大歓迎です！「ボルハルト・ショアー現代有機化学上」古賀憲司/K.P.C.Vollhardt/N.E.Schore定価:￥6500＋税#古賀憲司#古賀_憲司#KPCVollhardt#K_P_C_Vollhardt#NESchore#N_E_Schore#本#自然／化学「ボルハルト・ショアー現代有機化学問題の解き方」大嶌幸一郎/小田嶋和徳/N.E.Schore定価:￥4700＋税#大嶌幸一郎#大嶌_幸一郎#小田嶋和徳#小田嶋_和徳#NESchore#N_E_Schore#本#自然／化学
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