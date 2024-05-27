WU－TANG(ウータン) SHAOLIN STYLE

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WU-TANGウータンSHAOLINSTYLEアメリカNYのヒップホップ・クルー「ウータンクラン」を大々的にフィーチャーした4人同時対戦が可能な格闘ゲームです。経質な方は購入を控えてください。機種：プレイステーション(PS1)ジャンル：アクション(ACT)発売日：2000年6月29日メーカー：SUCCESS#ps1#プレイステーション#プレステ#playstation#ウータンクラン#Wutangclan#success#レトロゲーム#サクセス#格ゲー