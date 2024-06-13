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- 篆楷字典 テンカイジテン 丘 襄二 (著) (1976年)
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商品詳細
篆楷字典丘襄二(著) (1976年)定価7,480円（本体価格6,800円）63年3月15日 第四刷発行 品切増刷未定 辞典説明（本字典より）書画、題跋、扇面、色紙、法帖、金石印などの文字は誠に判読が難しい。篆書はなおさらである。本書はその篆を楷書でわかりやすく読めるように編んだ篆書解読字典。旁体、偏旁体、象形体の索引を付す。実家の本箱に保存してあった本です。本の背の箔押し印刷が劣化しています。（写真参照）本の中ページは汚れや傷などなく綺麗ですので、ほとんど使用されていなかった様です。
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篆楷字典
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篆楷字典 篆書字引 : daily-sumus2
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