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最終値下　KATZE GOD SAVE THE ROCK'N ROLL DVD
商品番号 K83382409324
商品名

最終値下　KATZE GOD SAVE THE ROCK'N ROLL DVD
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ中1991年5月26日中野サンプラザで行われたライブを収録。初DVD化大変貴重なDVDです。盤面に傷もなくとてもきれいです。歌詞カードなどもきれいだと思います。ケースは通常の使用で生じるすれがあるかもしれません。素人の自宅保管品であることをご理解いただけますようお願いいたします。
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