美品　IBANEZ IGB924R-BK ギグバッグ

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商品詳細
IBANEZ型番IGB924R-BKIBANEZ公式のギグバックになります。美品になります。とても綺麗です。値下げ希望の方はチャットよりお願い致します。あくまで中古品なのでご了承願います。即購入歓迎致します。
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